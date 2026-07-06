Mugnano del Cardinale, continua il programma di “E…state a Mugnano”: un’estate tra fede, musica, cultura e tradizione

È entrato nel vivo il calendario degli appuntamenti di “E…state a Mugnano del Cardinale 2026”, promosso dall’Unione dei Comitati e delle Associazioni, con una ricca programmazione che accompagnerà cittadini e visitatori nei mesi di luglio, agosto e settembre.

Dopo gli eventi che hanno inaugurato il mese di luglio, la manifestazione prosegue con serate musicali, momenti religiosi, spettacoli e iniziative culturali.

Prossimi appuntamenti di luglio:

* 11 luglio, ore 21:30 – Serata musicale e premiazione degli studenti dell’I.C. Manzoni di Mugnano del Cardinale.

* 12 luglio, ore 12:00 – Processione della Madonna delle Grazie.

Alle 22:00 concerto dell’orchestra di fiati “Città di Altavilla Irpina”.

* 13 luglio, ore 21:30 – Concerto di Gianni Fiorellino.

* 15 luglio, ore 18:30 – Accoglienza della Madonna del Carmine restaurata (presso American Bar), preghiera e festa in piazza Cardinale.

* 16 luglio, ore 18:30 – Convegno con presentazione del restauro della statua della Madonna.

* 23 luglio, ore 21:30 – Folk Piccimondo in piazza Cardinale.

* 24 luglio, ore 21:30 – Tammurriata Nera in piazza Cardinale.

* 25 luglio, ore 21:30 – Spettacolo “Nostalgia ’90” in piazza Cardinale.

* 26 luglio, ore 17:30 – Solenne processione della Madonna del Carmine.

Appuntamenti di agosto:

* 2 agosto, ore 10:00 – Intronizzazione di Santa Filomena.

* 8 agosto, ore 21:00 – Spettacolo “Una Voce per Santa Filomena” in piazza Umberto I.

* 9 agosto, ore 6:30 – Santa Messa dei Battenti e arrivo delle squadre dei Battenti al Santuario.

Alle 17:30 – Processione di Santa Filomena.

* 10 agosto, ore 10:30 – Visita guidata al Santuario.

Alle 21:30 – Concerto Sal Esposito Live.

* 11 agosto, ore 21:30 – Cover Adriano Celentano.

* 12 agosto, ore 20:30 – “Musica, Canto e Panino”.

* 13 agosto, ore 20:30 – “Musica, Canto e Panino”.

* 16 agosto, dalle ore 10:00 alle ore 20:00 – Mostra fotografica “Mugnano terra di fede e cultura”.

* 31 agosto, ore 19:30 – Fiaccolata in onore di Santa Filomena.

Appuntamenti di settembre:

* 12 settembre, ore 18:00 – Pellegrinaggio del Quadro della Madonna di Montevergine.

* Ore 18:30 – Santo Rosario al Santuario.

* Ore 19:30 – Santa Messa.

* Ore 20:30 – Serata con musica e piatti della tradizione nel centro storico di Mugnano del Cardinale.

Un programma pensato per unire fede, tradizione, cultura e momenti di aggregazione, confermando il forte senso di appartenenza della comunità mugnanese e il valore delle proprie radici.