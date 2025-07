Quadrelle, nuovo intervento di derattizzazione: operazione prevista per giovedì 24 luglio

QUADRELLE – Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Quadrelle per la salute pubblica e la tutela dell’ambiente. È previsto per giovedì 24 luglio 2025, dalle ore 7:00 alle 15:00, l’ottavo intervento di derattizzazione sul territorio comunale.

L’operazione, inserita nel piano di sanificazione ambientale annuale, sarà affidata alla CIDAP S.r.l. di Prata Principato Ultra, azienda specializzata in servizi di disinfestazione e controllo infestanti.

Durante l’intervento, che interesserà strade, aree pubbliche e zone a rischio, l’Amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione, evitando il contatto con eventuali dispositivi segnalati. Si tratta di un’azione preventiva fondamentale per contrastare la proliferazione di roditori, soprattutto nei mesi più caldi, quando il rischio sanitario tende ad aumentare.

Il sindaco Simone Rozza ha sottolineato l’importanza della continuità di queste attività: «Interventi come questo rientrano in una strategia più ampia di cura del territorio e prevenzione, per garantire a tutti i cittadini un ambiente sano e sicuro».

Il Comune ricorda che il servizio sarà svolto nel pieno rispetto delle normative ambientali e sanitarie vigenti.