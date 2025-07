Maria Santissima del Carmelo: la Madre che scende tra il suo popolo

Fede, emozione e tradizione nella festa del 16 luglio 2025 a Mugnano del Cardinale

Anche quest’anno, Mugnano del Cardinale ha vissuto una giornata intensa, carica di fede e commozione, in occasione della festa di Maria Santissima del Carmelo.

Il 16 luglio è per la nostra comunità una data speciale: un momento in cui si rinnova un legame profondo tra cielo e terra, tra la Vergine del Monte Carmelo e i suoi devoti.

Sin dalle prime ore del mattino, la Chiesa del Cardinale si è riempita di volti, di mani giunte, di cuori aperti. Alle ore nove in punto, con rito solenne e suggestivo, è avvenuta la discesa del trono di Maria Santissima del Carmelo: un gesto carico di significato, che ogni anno commuove e unisce centinaia di fedeli.

La Madonna, nel suo splendore, viene calata dall’alto del presbiterio per “scendere” tra la sua gente. È un gesto d’amore: Maria non resta lontana, ma si fa vicina, madre premurosa che viene a incontrare i suoi figli, nei sorrisi come nelle lacrime, nelle speranze come nelle difficoltà quotidiane.

Il parroco, Don Giuseppe Autorino, ha guidato la celebrazione con parole semplici ma profonde:

“La Vergine del Carmelo ci invita a salire il monte della fede. È una salita che richiede fatica e costanza, ma la meta è grande: l’incontro con Dio. Solo Gesù può essere il nostro punto di riferimento, nelle gioie come nelle sofferenze. Maria ci accompagna in questo cammino, come madre, come esempio, come luce nel buio.”

Il messaggio spirituale è chiaro: la festa non è solo un rito da vivere esternamente, ma un’occasione per riprendere il cammino interiore, per fare un passo in più verso la santità. La Madonna del Carmine diventa guida e forza, custode e speranza.

La comunità ha risposto con fede sincera: canti, preghiere, occhi lucidi e mani che si levano in alto a salutare la Regina del Carmelo.

In un tempo in cui tanti cercano risposte e certezze, Maria si presenta come madre silenziosa e forte, che indica la strada: salire verso Dio, senza paura, tenendosi per mano.

In conclusione, Don Giuseppe Autorino ha lasciato un augurio a tutti:

“Che questa festa sia per ciascuno un’occasione per riscoprire la bellezza della fede. Buona festa a tutti, e ‘Ca Maronn c’accompagn!’”