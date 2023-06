QUADRELLE. Iniziati i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista

E’ iniziata ieri 22 giugno la festa di San Giovanni Battista a Quadrelle (AV). Durante la prima serata, varie sono state le attività: giochi per bambini, degustazioni culinarie, etc., grazie alle quali si sono contate circa tremila presenze. Un grande successo, quindi! Le degustazioni (e non solo!) continuano questa sera e si concluderanno sabato 25 giugno. Il Comitato-Festa vi aspetta, inoltre, con i seguenti ospiti, in Piazza Vittoria: 23/06: Gerardo Amarando – 24/06: Mimmo Dani.

Le attrazioni delle serate del 25 e 26 Giugno si svolgeranno, invece, in Via Roma. (A.S. Guerriero)