QUADRELLE. Festa in onore di San Giovanni Battista ieri sul palco Rosario Miraggio, questa sera “Berlino 84”

Siamo in dirittura d’arrivo. Il 25 e 26 giugno in via Roma si concluderà la festa di San Giovanni Battista a Quadrelle. La giornata del 25 è iniziata con i Battenti. Alle 18 la processione del Santo per le vie del paese. In serata l’esibizione del tanto atteso artista Rosario Miraggio che ha attirato un pubblico numeroso tale da riempire tutti gli spazi disponibili delle strade adiacenti al palco. Pubblico che ha partecipato attivamente, sia con il canto che con i balli ad ogni canzone di Rosario Miraggio. Non ci stancheremo mai di fare un plauso al presidente Antonio Spizuoco e ai suoi collaboratori del comitato festa “Saverio Fiore”. Ci sentiamo di dire che questi quattro giorni di festa da noi seguiti sono stati un successo sotto tutti i punti di vista. La festa si concluderà questa sera con Berlino 84, un’artista di Quadrelle che allieterà col suo repertorio.