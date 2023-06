SAVIANO. CONCERTO CORALE  DEL GRUPPO ARMONE A DISTANZA

Venerdì 23 Giugno 2023 alle ore 19,30 presso la Chiesa di S. Giovanni B. Sirico Saviano,, a conclusione del Triduo in onore di S. Giovanni B., si è svolto il melodioso Concerto del gruppo Corale “Armonia a Distanza”. Il Concerto, autorizzato dal Sac. Don Salvatore De Simone, Parroco della Chiesa di Sirico, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Saviano e organizzato dall’’Ass. Nuove Consonanze Music Events e all’impegno del soprano Giusy Cozzella, è stato seguito con interesse e piacere dagli appassionati e stimatori della buona musica. Il Coro “Armonie a distanza”“, composto da 11 cantanti (4 uomini e 7 donne), A. Maffettone, G. Scala , M. Marcedola, A.Ambrosio, S. Ferrara, M. Peluso, C. Inghilterra, M. Di Palma, E. Pisani e G. Cozzella., diretto dal M° Francesco Sorrentino al Pianoforte di Palma Campania e dal clarinetto Stefano Napolitano, è stato presentato dalla valida e brava conduttrice Anna D’Ambrosio. Grazie anche al fonico Giuseppe Peluso, il pubblico si è dilettato nell’ascolto dei diversi brani musicali: Religiosi e Gospel; tra questi sono da annoverare Hallelujah di Choen, Ave Maria di Schubert, canti di Frisina e canti di Gospel. Notevoli sono stati gli applausi dei numerosi presenti ad ogni esecuzione eseguita. Il coro nasce dall’idea, dall’impegno e dalla passione per la musica di un gruppo di amici, e la Comunità Parrocchiale di Sirico lo ringrazia per aver offerto loro una serata musicale magica e piacevole. (Pasquale Iannucci)