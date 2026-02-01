Quadrelle Civica ufficializza il candidato sindaco: Nicola Guerriero in campo per il futuro del paese

Quadrelle entra nel vivo della campagna elettorale. In vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, la lista Quadrelle Civica ha ufficializzato la candidatura di Nicola Guerriero alla carica di sindaco.

Figura conosciuta e stimata nel panorama politico-amministrativo locale, Guerriero è attualmente assessore e può contare su una lunga esperienza nelle istituzioni. Già sindaco tra il maggio 2001 e il luglio 2002, torna oggi a proporsi alla guida del Comune con l’obiettivo di garantire continuità amministrativa e una visione per il futuro di Quadrelle.

Ex finanziere, Guerriero porta con sé competenze solide e una profonda conoscenza delle dinamiche economiche e sociali del territorio. Un profilo che la lista civica considera centrale per affrontare le nuove sfide che attendono la comunità, mantenendo saldo il legame con i valori del servizio pubblico e dell’impegno civile.

La candidatura si inserisce nel solco della continuità con l’amministrazione uscente, guidata dal sindaco Rozza, che ha già confermato la propria presenza in lista a sostegno di Guerriero. Un segnale politico chiaro, che punta a valorizzare il lavoro svolto negli ultimi anni e a rafforzarne i risultati.

«Lavorare per e con i cittadini è il cuore del mio impegno politico», ha dichiarato Guerriero. «Credo in una politica dell’ascolto, del dialogo e della condivisione. Solo così possiamo costruire un futuro migliore per Quadrelle, proseguendo quanto di buono è stato fatto e affrontando con concretezza le nuove sfide».

Nelle prossime settimane saranno presentati ufficialmente sia la squadra che affiancherà il candidato sindaco sia il programma elettorale. I punti cardine annunciati riguardano lo sviluppo sostenibile, il rafforzamento dei servizi, l’attenzione a giovani e famiglie e una governance fondata sulla partecipazione attiva dei cittadini.

Con la discesa in campo di Nicola Guerriero, Quadrelle si prepara dunque a una fase politica cruciale, affidandosi a un candidato con un bagaglio di esperienza consolidato e una visione orientata all’unità e alla crescita della comunità.

«Con Guerriero possiamo continuare a scrivere la storia di Quadrelle. Uniti possiamo fare la differenza», è il messaggio che arriva dalla lista Quadrelle Civica.