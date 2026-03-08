Quadrelle celebra l’8 marzo: il messaggio del sindaco Simone Rozza alle donne della comunità

In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, desidero rivolgere i miei più sentiti auguri a tutte le donne di Quadrelle e non solo. Questa giornata rappresenta un’importante opportunità per celebrare il contributo inestimabile che le donne offrono alla nostra società, in ogni ambito della vita quotidiana.

Le donne sono pilastri delle nostre famiglie, forti protagoniste della comunità e professioniste eccezionali. Dobbiamo riconoscere e valorizzare il loro impegno, la loro determinazione e la loro resilienza. Ogni giorno le donne dimostrano coraggio e capacità straordinarie, affrontando sfide e superando ostacoli con grazia e forza.

In questa occasione è fondamentale riflettere anche sulle battaglie ancora da combattere per la parità di genere e per il rispetto dei diritti delle donne. È nostro dovere sostenere e promuovere un ambiente che favorisca l’uguaglianza e il rispetto, affinché ogni donna possa vivere pienamente la propria vita, liberamente e senza discriminazioni.

Desidero esprimere un particolare pensiero di gratitudine a tutte le donne che contribuiscono al benessere della nostra comunità attraverso il loro lavoro, la loro passione e il loro altruismo. Siate orgogliose di ciò che siete e del vostro valore.

Celebriamo insieme la forza e la bellezza delle donne, non solo oggi, ma ogni giorno dell’anno. Auguro a ciascuna di voi una giornata ricca di amore, gioia e riconoscimento.

Buona Festa della Donna.

Con affetto

Il Sindaco

Dr. Simone Rozza