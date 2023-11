QUADRELLE (AV) Incidente in via Gramsci, giovane si ribalta con l’auto trasportato in ospedale.

Questa sera, intorno alle 19:30, si è verificato un incidente stradale a Quadrelle, coinvolgendo una sola autovettura che si è ribaltata. L’incidente ha richiesto l’intervento tempestivo e coordinato di diverse autorità e servizi di emergenza.

Immediatamente dopo la segnalazione, un’ambulanza del 118 di Baiano è stata inviata sul luogo dell’incidente. Gli operatori sanitari hanno eseguito manovre precise e secondo protocollo per estrarre il giovane coinvolto, poco più che ventenne, dall’abitacolo della vettura ribaltata. Una volta estratto, è stato trasferito con urgenza al Moscati di Avellino per ricevere le cure necessarie.

In aggiunta all’intervento medico, sul posto sono giunti anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano. Questi ultimi hanno preso in carico la situazione, conducendo le indagini necessarie per ricostruire l’accaduto. I rilievi effettuati dalle forze dell’ordine saranno fondamentali per comprendere le dinamiche dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

La pronta risposta delle autorità e dei servizi di emergenza ha contribuito a garantire un intervento tempestivo e adeguato in questa situazione. La comunità locale resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla condizione del giovane coinvolto e sugli sviluppi dell’indagine condotta dalle forze dell’ordine.