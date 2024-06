QUADRELLE (AV). E’ morta la ragazza caduta dalle scale. Indagini in corso

La giovane donna, caduta ieri dalle scale di via Auricchio a Quadrelle, è purtroppo deceduta. La tragedia si è consumata quando la donna, che sarebbe residente a Sirignano e di nazionalità straniera, è stata trovata esanime in una pozza di sangue, a faccia in giù, dai soccorritori del 118.

La giovane, 35ENNE di origini brasiliane, presentava fratture multiple e, nonostante sia stata trasportata ancora in vita all’ospedale di Nola, tutti i tentativi dei sanitari per salvarla si sono rivelati vani. La natura delle lesioni riportate suggerisce che la caduta potrebbe essere avvenuta da una notevole altezza, risultando fatale.

Le circostanze dell’incidente restano ancora avvolte nel mistero. Al momento, le ipotesi al vaglio degli inquirenti includono una caduta accidentale, un possibile suicidio e non si esclude neppure l’eventualità di un atto doloso. Il magistrato, allertato dal personale del 118 alla notizia del decesso, ha immediatamente avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

Le autorità mantengono riservate le informazioni sull’identità della vittima, mentre i Carabinieri della Compagnia di Baiano continuano a investigare sull’accaduto. La comunità di Quadrelle è profondamente scossa da questa tragica vicenda e attende ulteriori aggiornamenti sul caso.

Questo doloroso evento sottolinea l’importanza della sicurezza e la necessità di chiarire al più presto le dinamiche che hanno portato a una così tragica perdita.