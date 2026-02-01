Pullman in fiamme sull’A16 tra Avellino e Benevento: salvi 37 turisti diretti a Matera

Momenti di paura questa mattina sull’autostrada A16, nel tratto che attraversa il territorio di Avellino, dove un pullman diretto da Napoli a Matera con a bordo 37 turisti è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme. L’allarme è scattato poco prima delle 10, quando dal vano motore del mezzo ha iniziato a fuoriuscire fumo nero, probabilmente a causa di un guasto meccanico alla marmitta. L’autista ha immediatamente fermato il veicolo e fatto scendere tutti i passeggeri, consentendo l’evacuazione in condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti rapidamente la Polizia Stradale di Avellino, che ha gestito la viabilità e messo in sicurezza l’area, le squadre antincendio e i Vigili del Fuoco, che hanno domato il rogo evitando conseguenze più gravi. Presente anche un’ambulanza del 118: fortunatamente nessuno dei turisti ha riportato ferite o intossicazioni. L’episodio si è risolto senza feriti grazie alla prontezza dei soccorsi e alla lucidità del conducente, trasformando quella che poteva essere una tragedia in un grande spavento senza conseguenze.