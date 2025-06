Protezione Civile, in arrivo oltre 70mila euro a Sant’Anastasia: dalla Regione fondi per nuovi mezzi e aggiornamento del Piano di emergenza

La Protezione Civile comunale di Sant’Anastasia potrà contare su un finanziamento di oltre 70mila euro, concesso dalla Regione Campania con decreto del 19 giugno 2025. Le risorse saranno destinate all’aggiornamento del Piano comunale di emergenza e all’acquisto di nuovi mezzi e dotazioni operative per il gruppo locale di volontari.

Ad annunciare la notizia è stato il sindaco Carmine Esposito, che in un post sui social ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto: «È una bella notizia per la nostra comunità. Questo finanziamento rappresenta un importante investimento sulla sicurezza e sulla capacità di risposta del nostro territorio. Voglio ringraziare i volontari della Protezione Civile per il lavoro svolto e l’assessore Alfonso Di Fraia per l’impegno profuso nella preparazione della documentazione necessaria all’ottenimento del contributo».

L’intervento permetterà, da un lato, di aggiornare il Piano comunale di emergenza secondo le più recenti normative e sulla base delle evoluzioni territoriali e urbanistiche; dall’altro, di potenziare l’operatività del gruppo intercomunale, dotandolo di mezzi adeguati e strumentazioni moderne, fondamentali in caso di emergenze naturali, incendi, alluvioni o eventi straordinari.

Il finanziamento si inserisce nel più ampio programma regionale di sostegno e valorizzazione delle strutture locali di Protezione Civile, con l’obiettivo di rafforzare la resilienza dei Comuni e garantire una maggiore prontezza negli interventi.

Un riconoscimento che premia l’impegno quotidiano dei volontari e delle istituzioni locali, sempre più al centro della gestione attiva della sicurezza e della prevenzione sul territorio.