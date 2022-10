Profumi femminili: le tendenze della stagione fredda 2022/2023

L’autunno è già iniziato da quasi un mese e, con lui, si è aperto un momento dell’anno molto particolare per quel che concerne la scelta dei look in tutte le occasioni della quotidianità. Non essendoci più il corpo scoperto tipico del periodo estivo, bisogna puntare molto di più sul mistero e sui dettagli evocativi. Fondamentale a tal proposito è il ruolo del profumo.

Come dimostra il caso dei profumi online di Griffi, e-commerce beauty tra i più apprezzati del momento, quando cambia la stagione tendono a modificarsi anche le proposte principali dei brand per quanto riguarda le fragranze. Quali sono le novità immancabili per quanto riguarda quelle femminili per l’autunno/inverno 2022/2023? Quali le tendenze da non perdere? Scopriamolo assieme nelle prossime righe di questo articolo.

Profumi da donna: quali sono le caratteristiche delle fragranze del momento

Quali sono le caratteristiche delle fragranze femminili del momento? I brand che hanno proposto profumi per questo autunno/inverno 2022/2023 hanno scelto di puntare soprattutto su due aspetti: la ricerca di una sensazione avvolgente e di uno spiccato accento di emotività.

Un aspetto che non si può non notare quando si parla delle fragranze più trendy per questa stagione fredda riguarda il fatto che, in linea generale, le grandi maison hanno scelto per le creazioni autunnali e invernali dei toni che, nella maggior parte dei casi, sono protagonisti di fragranze estive.

Tra i toni in questione rientrano quello di cocco, uno dei più dolci, ma anche i sentori di rosa, la regina dei fiori. Proseguendo con l’elenco dei sentori che stanno dominando le fragranze femminili più in voga in questo periodo, un doveroso cenno va dedicato alla sensualità del pepe rosa, altra scelta frequente nei profumi estivi.

La personalizzazione

Il nodo della personalizzazione è al centro dell’attenzione delle aziende ormai da diversi anni. Il motivo è legato al fatto che, man mano che passa il tempo, i consumatori acquisiscono informazioni sui prodotti che acquistano e, per questo motivo, vogliono sentirsi protagonisti della loro creazione.

Alla luce di ciò, anche quando si parla di profumi non si può non chiamare in causa la tendenza, tra le donne e non solo, riguardante la customizzazione delle fragranze. I prodotti in questione sono spesso frutto del lavoro di piccole imprese, realtà sempre più apprezzate soprattutto da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria, dopo la quale tantissime persone hanno iniziato ad acquistare da piccolissime aziende e realtà locali.

Le nuove frontiere: tra NFT e metaverso

Parlare delle tendenze riguardanti i profumi femminili in questo autunno e per l’inverno che stiamo per accogliere vuol dire soffermarsi su frontiere a dir poco innovative. Sempre nell’ottica della personalizzazione delle fragranze, non si può non citare gli NFT (Non FungibleToken).

Grazie all’approccio pionieristico del brand Byredo, marchio svedese nato nel 2006, le fragranze hanno iniziato a svincolarsi dalla loro dimensione fisica, diventando, di fatto, parte della realtà virtuale lanciata dal nuovo corso dell’ex Facebook – ormai Meta – ossia il Metaverso.

In collaborazione con Rtfkt, start up con alle spalle uno dei grandi nomi dell’abbigliamento sportivo mondiale, ossia Nike, il brand sopra citato delle fragranze customizzate virtuali disponibili tramite NFT. Gli utenti le possono indossare nel Metaverso, scegliendoli per i propri avatar nell’appena citato mondo virtuale.

Ricordiamo che queste fragranze non possono ovviamente essere annusate ma, in virtù della tracciabilità che caratterizza qualsiasi blockchain, è possibile approfondire l’elenco dei loro ingredienti.

Non c’è che dire: le tendenze riguardanti i profumi da donna per i prossimi mesi sono tante e interessanti. Per chi vuole rimanere nell’ambito delle fragranze “vecchio stile”, rammentiamo la popolarità di sentori legnosi e sensuali, dal patchouli fino al sandalo. Per quanto riguarda i fiori, tra le scelte più trendy dei brand troviamo il gelsomino sambac.