Mugnano del Cardinale, è nata la piccola Milena Colucci: auguri ai genitori Angelo e Maria e al fratellino Andrea

Una splendida notizia riempie di gioia la comunità di Mugnano del Cardinale: è nata la piccola Milena Colucci, accolta con immensa felicità dall’affetto della sua famiglia.

Grande emozione per i neo genitori Angelo Colucci e Maria Isola, che festeggiano l’arrivo della loro bambina, e tanta gioia anche per il fratellino Andrea, pronto ad accogliere Milena con tutto il suo affetto.

Alla piccola Milena, ai genitori e a tutta la famiglia giungano i più sinceri auguri per questo meraviglioso momento. Che la sua vita sia colma di salute, serenità e tanto amore.