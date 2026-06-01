Quattro cadaveri carbonizzati in un’auto: la Procura indaga, esclusa l’ipotesi dell’incidente

Macabra scoperta lungo la Strada Statale 106, nel territorio di Amendolara, sulla costa ionica calabrese. I corpi carbonizzati di quattro persone sono stati rinvenuti all’interno di un’autovettura avvolta dalle fiamme nei pressi di un distributore di carburante. Le circostanze del ritrovamento hanno immediatamente fatto scattare un’indagine da parte delle forze dell’ordine.

Secondo le prime informazioni, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco dopo la segnalazione di un veicolo in fiamme. Durante le operazioni di spegnimento, i soccorritori hanno rinvenuto all’interno dell’abitacolo i resti delle quattro vittime.

Le persone decedute sarebbero quattro migranti, anche se l’identificazione ufficiale è ancora in corso. Gli investigatori stanno lavorando per accertare l’esatta dinamica dei fatti e risalire all’identità delle vittime.

Le prime verifiche avrebbero escluso l’ipotesi di un incidente stradale. Proprio questo elemento ha portato gli inquirenti ad approfondire altre possibili piste investigative. Sul luogo del ritrovamento operano gli agenti della Polizia Stradale, supportati dagli specialisti della Polizia Scientifica e coordinati dalla Procura competente.

L’auto è stata posta sotto sequestro e sarà sottoposta a ulteriori accertamenti tecnici. Fondamentali saranno anche gli esami medico-legali sui corpi per stabilire le cause del decesso e verificare se le vittime fossero già morte prima che il veicolo venisse incendiato.

Al momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini. Nelle prossime ore potrebbero emergere nuovi elementi utili a chiarire una vicenda che presenta ancora molti punti oscuri e che ha profondamente scosso la comunità locale.