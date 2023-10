Premio Eccellenze: Celebrando il Successo Accademico degli Studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII – G. Parini di Baiano/Sperone

Il prossimo lunedì 23 ottobre, il Teatro Colosseo sarà il palcoscenico di una serata straordinaria dedicata all’eccellenza accademica degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G.Parini di Baiano/Sperone“. Questa emozionante cerimonia di conferimento del “Premio Eccellenze” rappresenta un riconoscimento speciale per gli studenti che si sono distinti con risultati straordinari durante gli esami del primo ciclo di istruzione svoltisi lo scorso giugno.

Il “Premio Eccellenze” è stato istituito durante la seduta del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2022, con l’intento di onorare e celebrare il duro lavoro, l’impegno e l’eccezionale rendimento degli studenti che hanno ottenuto la valutazione massima, dieci e dieci con lode.

La serata non sarà solo un’occasione per la consegna dei premi, ma anche un momento di grande importanza per la comunità educativa. Inoltre, verranno consegnati gli attestati di conseguimento della Certificazione Linguistica Cambridge agli studenti della Quarta, Quinta Primaria e di Scuola Secondaria, un ulteriore riconoscimento per il loro impegno nell’acquisizione delle competenze linguistiche.

Il Teatro Colosseo, scelto come location per questo evento straordinario, si animerà alle ore 18.00 con la presenza dei genitori degli alunni meritevoli di Sperone. Successivamente, alle ore 19.00, sarà la volta dei genitori degli studenti di Baiano. La scelta di questa prestigiosa sede sottolinea l’importanza attribuita a questo momento di celebrazione dell’eccellenza accademica.

Gli studenti premiati hanno dimostrato impegno, dedizione e una sete di conoscenza che li ha portati a raggiungere risultati straordinari. Questo traguardo non è solo il frutto di capacità individuali, ma anche del sostegno dei genitori, degli insegnanti e dell’intera comunità educativa che ha lavorato insieme per ispirare, guidare e sostenere gli studenti in questo percorso di apprendimento.

Le congratulazioni vanno, quindi, non solo agli studenti premiati ma a tutta la comunità educativa che ha contribuito al loro successo. Il “Premio Eccellenze” non è solo un riconoscimento dei risultati passati, ma anche un incoraggiamento per un futuro di apprendimento continuo e successi sempre più grandi.

In questo giorno speciale, celebriamo il talento, la determinazione e il successo degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII – G.Parini di Baiano/Sperone”, augurando loro un futuro ricco di realizzazioni e soddisfazioni accademiche.