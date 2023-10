Giornata di Prevenzione a Sperone (AV): Salute al Centro dell’Iniziativa

Sperone si appresta a ospitare un evento dedicato al benessere e alla prevenzione della salute. Il prossimo 27 ottobre, alle 17:30, i locali accoglienti della Scuola dell’Infanzia di via dei Funari diventeranno la cornice di una giornata dedicata a visite mediche gratuite, offerte da un team di specialisti altamente qualificati.

Gli Esperti in Prima Linea:

Dott. Carlo Iannace – Senologo: Uno specialista dedicato alla salute delle donne, con un’attenzione particolare alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie mammarie.

Dott. Michele Capozzi – Ecografista: Esperto nell’utilizzo delle moderne tecnologie di imaging, il dottor Capozzi offrirà la sua competenza per esaminare dettagliatamente diverse parti del corpo attraverso l’ecografia.

Dott. Giovanni Gibelli – Nefrologo ed Ecografista: Specializzato nei disturbi renali, il dottor Gibelli porterà la sua conoscenza sia come nefrologo che come esperto di ecografie, fornendo un approccio completo alla salute renale.

Dott. Walter Iannaccone – Fisioterapista, Osteopata, Posturologo: Concentrandosi sulla salute fisica e sul benessere generale, il dottor Iannaccone offrirà consigli e trattamenti personalizzati attraverso la fisioterapia, l’osteopatia e l’analisi posturale.

Dott. Raffaele Iandoli – Dermatologo: Con un’attenzione particolare alla salute della pelle, il dottor Iandoli sarà disponibile per esaminare e rispondere a domande sulla dermatologia, contribuendo così alla prevenzione di malattie cutanee.

Procedura di Prenotazione:

La partecipazione a questa preziosa iniziativa richiede una prenotazione anticipata, garantendo così un servizio efficiente e organizzato. È possibile prenotare la propria visita contattando il numero dedicato 3714857572. Gli operatori saranno disponibili dal lunedì al venerdì, dalle 15:30 alle 17:30.

Organizzazione delle Visite:

Le visite verranno effettuate seguendo l’ordine delle prenotazioni, assicurando che ogni partecipante possa beneficiare appieno delle competenze degli specialisti presenti. Questo approccio mira a garantire un’esperienza senza stress e un’attenzione dedicata a ciascun individuo.

Un Passo Avanti verso il Benessere:

Questa giornata di prevenzione a Sperone rappresenta un’opportunità unica per la comunità locale di prendersi cura della propria salute in modo proattivo. I residenti sono incoraggiati a partecipare, approfittando della competenza di professionisti altamente qualificati e impegnati nel promuovere uno stile di vita sano.

In conclusione, l’evento del 27 ottobre si prefigura come un momento significativo per Sperone, in cui la salute diventa la protagonista assoluta. Un ringraziamento anticipato agli organizzatori e agli specialisti che rendono possibile questa iniziativa, contribuendo al benessere della comunità locale.