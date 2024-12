Premio BiNews 2024 assegnato a Tekius Srl: eccellenza baianese nell’innovazione tecnologica

Il prossimo 28 dicembre 2024, presso il Teatro Colosseo di Baiano, si terrà la cerimonia di consegna del prestigioso Premio BiNews 2024, assegnato a Tekius Srl, azienda leader nel settore della progettazione elettronica avanzata. Il riconoscimento celebra il contributo straordinario di Tekius allo sviluppo tecnologico e industriale, con particolare attenzione all’innovazione, alla qualità e al legame con il territorio.

Sotto la guida dell’Ing. Carmine D’Avanzo, Tekius Srl è diventata un punto di riferimento per settori strategici come telecomunicazioni, industria, militare e consumer. Fondata quasi 20 anni fa, l’azienda si distingue per la capacità di progettare soluzioni personalizzate, integrando competenze altamente specializzate e una filosofia aziendale orientata alla qualità e alla soddisfazione del cliente.

Le motivazioni del premio

Il Premio BiNews 2024 viene conferito a Tekius per:

Innovazione tecnologica : sviluppo di soluzioni elettroniche all’avanguardia, con applicazioni che spaziano dall’aerospazio all’industria automotive.

: sviluppo di soluzioni elettroniche all’avanguardia, con applicazioni che spaziano dall’aerospazio all’industria automotive. Ricerca e sviluppo : collaborazione con istituzioni accademiche come le Università di Salerno e Cassino, che consente un continuo progresso nel settore della progettazione elettronica.

: collaborazione con istituzioni accademiche come le Università di Salerno e Cassino, che consente un continuo progresso nel settore della progettazione elettronica. Qualità certificata : implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla normativa ISO 9001:2015.

: implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità conforme alla normativa ISO 9001:2015. Legame con il territorio: la sede baianese di Tekius rappresenta un motivo di orgoglio per la comunità locale, promuovendo eccellenza e occupazione nel cuore della Campania.

Un’azienda al servizio dell’eccellenza

Con strutture all’avanguardia e un team di specialisti, Tekius Srl è in grado di gestire progetti complessi, garantendo affidabilità e personalizzazione. I successi aziendali, insieme alla sua capacità di adattarsi alle sfide tecnologiche globali, rendono Tekius una realtà affermata a livello internazionale.

L’appuntamento del 28 dicembre sarà l’occasione per celebrare un’azienda che, con il suo impegno e la sua visione, rappresenta il meglio del territorio baianese, confermandosi come un modello di ispirazione per l’intera Campania.