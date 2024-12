Casamarciano, Festival del Teatro “Christmas edition” per i più piccoli Il sindaco Clemente Primiano: “Verso un’accademia di recitazione”

Avvicinare i bambini all’arte del teatro, tramandare una vocazione antica ma mai appassita: è questo l’obiettivo di “Teatrando_ Voci e luci di Natale” la rassegna dedicata agli alunni delle scuole che con una “Christmas edition” propone ai più piccoli una versione invernale di “Scenari Casamarciano”, il Festival Nazionale del Teatro in corso ogni anno a settembre. Si comincia domani, martedì 17 dicembre, nel plesso di corso R. Mercogliano dove alle 11 sarà portata in scena “Storia di uno schiaccianoci”, spettacolo a cura de “Il Teatro nel Baule”, finalista Inbox 2019, progetto vincitore del bando Residenze Mu.d. di Teatri Associati. Lo spettacolo è tratto dal racconto di Hoffman “Lo schiaccianoci e il re dei topi”, che ispirò Čajkovskij per il suo celebre balletto “Lo Schiaccianoci”. Mercoledì 18 dicembre, sempre alle 11, sipario aperto, invece, nella scuola dell’infanzia “Anna del Campo” della Gescal. Ai baby appassionati sarà proposta “La Scatola”, rappresentazione portata in scena sempre dagli attori de “Il Teatro nel Baule” che regaleranno suggestioni legate proprio al concetto di nido, inteso come luogo sicuro e spazio conosciuto.

“Era nei piani e lo abbiamo realizzato: creare le condizioni affinchè i nostri baby concittadini – spiega il sindaco Clemente Primiano – possano appassionarsi al teatro. Sono loro gli eredi di una tradizione che, qui da noi, affonda le radici nei secoli e che oltre a rappresentare una occasione di crescita personale costituisce per il nostro territorio uno straordinario volano di sviluppo. La formula che abbiamo scelto è leggera ed attrattiva e costituisce il primo passo verso la creazione di una vera e propria accademia dove far crescere talenti e rinverdire una passione millenaria”