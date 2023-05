Con decreto pubblicato oggi sull’Albo Pretorio comunale, il sindaco di Prata di Principato Ultra Bruno Francesco Petruzziello ha modificato la composizione della Giunta Comunale nominando Antonio Blasi vicesindaco e Carmine Pece assessore in sostituzione di James Coccia e Attilio Renna.

L’avvicendamento in Giunta, come si legge nel testo del decreto, rientra negli accordi per la rotazione degli incarichi istituzionali assunti in seno al gruppo consiliare di maggioranza.