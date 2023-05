Weec School a Monteforte Irpino

Una manifestazione itinerante di formazione, scambio culturale all’insegna della sostenibilità del territorio irpino: si tratta della Scuola Itinerante di WEEC SCHOOL Irpinia che si svolgerà dal 19 al 22 luglio, partendo da Monteforte Irpino per arrivare a Zungoli, dopo aver fatto tappa a Volturara Irpinia e Vallesaccarda.

Il tema di quest’anno è quello dell’educazione ambientale come seme del futuro, per la costruzione di una comunità educante e per la sostenibilità dei territori.

La rete WEEC Italia si sviluppa grazie alla volontà dei professionisti che si occupano di educazione alla sostenibilità di mettersi in rete per scambiare conoscenze, realizzare progetti e creare sinergie nell’azione educativa.

In Italia quest’anno si svolgeranno tre importanti eventi: oltre alla Scuola Itinerante, la Scuola Estiva dal 28 al 31 agosto nel Parco regionale Monte Barro e la Scuola Autunnale dal 19 al 22 ottobre a Ischia.

“I temi della sostenibilità ambientale sono di fondamentale importanza per i nostri giovani, perché ci insegnano il rispetto e la sostenibilità del nostro territorio – spiega il sindaco Costantino Giordano – ecco perché abbiamo deciso di partecipare all’evento con entusiasmo”. Questo appuntamento sarà anche l’occasione per visitare e far conoscere agli studenti la pineta e il Castello di San Martino. “Siamo particolarmente orgogliosi della nostra pineta e grazie a questo appuntamento faremo vedere quanto hanno da offrire in termini di ambiente, cultura e turismo i nostri territori – continua il sindaco – insieme possiamo creare un modello di ecosostenibilità per valorizzare ulteriormente la pineta e tutta l’Irpinia.

“Il territorio irpino continua nella messa a sistema del percorso in rete tra comuni che hanno trovato una sinergia sul tema fondamentale dell’ambiente – spiega il sindaco di Vallesaccarda Franco Archidiacono – si tratta di attività molto importanti finalizzate alla sensibilizzazione di tecnici e semplici cittadini e che ci troveranno sempre pronti e disponibili. Colgo l’occasione per ringraziare l’architetto Donatella Porfido che sta lavorando in maniera egregia a questo progetto”.