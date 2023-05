100 DI QUESTI GIORNI. Tufino: i 18 anni Francesca De Lucia.

18° compleanno di Francesca De Lucia di Tufino. Gli augurano un futuro ricco di ogni bene papà, mamma, la sorella Maria Grazia, Camillo, i nonni e parenti tutti, ma anche il nonno Vincenzo che ti guarda e ti protegge da lassù.

“La persona davvero speciale è quella che non sa di esserlo, che fa ogni cosa mettendoci il cuore, che non dà per ricevere, ma per il solo piacere di vederti sorridere. E tu piccola Francy lo sei. Grazie per rendere le nostre vite semplicemente uniche, sempre con te. Ti vogliamo bene.”