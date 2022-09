Portici: rapina una rider e poi si finge fattorino. Arrestato.

Ieri sera una rider si è presentata al Commissariato di Portici-Ercolano segnalando che poco prima, in via Casaconte, mentre stava rientrando in pizzeria, un uomo, minacciandola con un oggetto appuntito, l’aveva rapinata del suo scooter con il contenitore porta pizze e l’incasso.

Poco dopo, un equipaggio del Commissariato ha intercettato e fermato il veicolo rapinato in piazza San Ciro e il conducente ha tentato di far credere loro di essere egli stesso un rider.

S.T., 44enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato arrestato per rapina aggravata e false dichiarazioni a Pubblico Ufficiale.