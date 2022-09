Basket, Del Fes. Amichevole contro Salerno a porte aperte, in SuperCoppa contro Caserta prezzo promozionale a 2 euro.

La ASD Del Fes Avellino comunica che l’amichevole contro la Lars Virtus Archi Salerno prevista per Sabato 3 Settembre 2022 alle ore 16.30 al Pala del Mauro si disputerà a porte aperte. I tifosi e la stampa sono invitati.

Inoltre si comunica che per la prima gara di SuperCoppa contro la Juve Caserta 2021, prevista al Pala del Mauro, il 10 Settembre alle ore 20.30, i biglietti saranno venduti al prezzo promozionale di 2€.

Si ricorda infine che tutti quelli che sottoscriveranno l’abbonamento entro la suddetta data riceveranno in omaggio il biglietto per la gara.