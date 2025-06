Portici, 16enne aggredito per un saluto: operato al volto al Cardarelli

È stato sottoposto a un delicato intervento maxillo-facciale all’ospedale Cardarelli di Napoli Ciro, il 16enne picchiato brutalmente una settimana fa al Granatello di Portici. La violenza sarebbe scaturita da un semplice gesto: un cenno di saluto rivolto a una ragazza, ex fidanzata dell’aggressore.

Secondo la ricostruzione, il giovane è stato inseguito da un coetaneo e da alcuni amici. Una volta raggiunto, è stato colpito con un pugno violento al volto, mentre il resto del gruppo impediva agli amici della vittima di intervenire. Ciro ha riportato una grave lesione sotto l’arcata oculare, suturata con dieci punti, e diverse fratture al massiccio facciale, che hanno reso necessario l’intervento chirurgico eseguito questa mattina.

L’aggressione, avvenuta in pieno giorno e per futili motivi, ha suscitato sgomento nella comunità locale. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare le responsabilità. Cresce l’allarme per l’escalation di violenza tra giovanissimi.