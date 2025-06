Meta di Sorrento, stazione “blindata” contro i furbetti del biglietto

Doppia recinzione alla stazione della Circumvesuviana per arginare il fenomeno degli scavalchi. Ma c’è chi usa le card dei disabili per entrare gratis

La stazione Eav di Meta di Sorrento cambia volto. Da qualche giorno è circondata da una nuova barriera metallica, più alta e robusta, per contrastare il crescente fenomeno dei passeggeri abusivi. Il provvedimento si è reso necessario dopo che, soprattutto nei fine settimana, decine di ragazzi scavalcavano la vecchia recinzione per accedere alla banchina senza passare dai tornelli e quindi senza pagare il biglietto.

Un comportamento ormai abituale tra i più giovani, spesso reduci da giornate al mare, che approfittano della scarsa sorveglianza per evitare il ticket del rientro. L’azienda ha quindi optato per l’installazione di una seconda barriera, più alta, che rende molto più difficile, se non impossibile, superare il perimetro della stazione senza passare per gli accessi regolari.

Ma l’ingegno dei “portoghesi” non si ferma. Alcuni residenti segnalano infatti una nuova strategia. Gruppetti di ragazzi avrebbero ottenuto, o comunque si sarebbero procurati, card riservate ai disabili che permettono l’apertura dei varchi automatici dedicati alle persone con difficoltà motorie. In questo modo riescono a entrare in più persone contemporaneamente, senza alcuno sforzo e senza rischi.

L’Eav ha già avviato controlli più serrati, ma il fenomeno resta sotto osservazione. Intanto, la nuova “gabbia” intorno alla stazione rappresenta un primo tentativo concreto di riportare ordine e legalità in un punto nevralgico della mobilità turistica della penisola sorrentina.