Pollena Trocchia: nel segno di San Giacomo, una comunità in cammino (FOTO)

Domenica 27 luglio, la comunità di Pollena Trocchia si è ritrovata unita nel segno della fede e della tradizione per onorare San Giacomo, patrono del paese. Un momento atteso e sentito, che ha coinvolto l’intera cittadinanza in un clima di raccoglimento, condivisione e profonda spiritualità.

La giornata ha raggiunto il suo culmine con la solenne processione che, nel tardo pomeriggio, ha attraversato le strade del centro storico. Portata con devozione, la statua dell’Apostolo ha guidato il corteo accompagnata da canti, preghiere e gesti di sincera partecipazione. Numerosi i fedeli presenti: famiglie, anziani, bambini e giovani, tutti stretti attorno al proprio santo protettore in un cammino che è stato, prima di tutto, spirituale.

San Giacomo, primo tra gli apostoli a donare la vita per il Vangelo, continua a rappresentare un punto di riferimento per la comunità cristiana. La sua figura forte e coraggiosa ricorda che la fede non è solo appartenenza, ma testimonianza viva, servizio al prossimo, attenzione agli ultimi. Anche oggi, come ieri, il suo esempio interpella ciascuno a vivere con coerenza e generosità la propria vocazione cristiana.

Durante il percorso processionale, non sono mancate invocazioni e preghiere per i malati, per le famiglie in difficoltà, per i giovani e per la pace. La partecipazione composta e sentita ha restituito un’immagine di Pollena Trocchia come comunità viva, radicata nei valori della fede e capace di ritrovarsi unita nei momenti più importanti del cammino liturgico e civile.

Fondamentale, come sempre, è stato l’impegno dei volontari, dei gruppi parrocchiali e delle realtà associative del territorio, che hanno collaborato con dedizione all’organizzazione dell’evento. La presenza di autorità civili e religiose ha contribuito a sottolineare l’importanza di questa ricorrenza, che affonda le sue radici nella storia locale, ma che continua a parlare al presente con forza e attualità.

La festa di San Giacomo si conferma, anno dopo anno, molto più di una tradizione: è un’occasione per riscoprire il senso dell’appartenenza, per rafforzare i legami tra le persone, per ricordarsi che la fede è un cammino che si percorre insieme.