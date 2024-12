PNRR: Un Bilancio Necessario per il Futuro dell’Italia

Pensieri, riflessioni ed opinioni di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

La situazione attuale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) continua a generare dibattito e, soprattutto, una percezione di confusione. Da un lato, il governo assicura che i fondi vengono spesi secondo quanto pianificato e che le procedure procedono regolarmente. Dall’altro, osservazioni di autorità esterne e lamentele delle imprese dipingono un quadro ben diverso: lavori a rilento, inefficienze burocratiche e ritardi che rischiano di compromettere gli obiettivi strategici del piano.

Questa discrepanza richiede un intervento immediato e trasparente. Non possiamo permetterci di procedere con due narrazioni opposte: una rassicurante e governativa, e l’altra, più critica, che emerge dall’esterno. La chiarezza è fondamentale per il successo del PNRR, non solo per garantire una corretta gestione dei fondi, ma anche per restituire fiducia ai cittadini e al sistema produttivo italiano.

Una Questione di Sistema, non di Governo

Il PNRR non può essere considerato esclusivamente un affare di governo. È un piano che coinvolge l’intero sistema Paese: istituzioni, imprese, cittadini. Per questo, è necessario un bilancio condiviso, che permetta di valutare con oggettività lo stato di avanzamento dei lavori, identificare i punti critici e proporre soluzioni concrete. Solo un approccio inclusivo, che tenga conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti, potrà trasformare il PNRR in un’opportunità reale per la crescita economica e sociale del Paese.

Ritardi e Conseguenze per le Imprese

Le imprese sono tra i principali attori del piano e al tempo stesso tra le più esposte alle conseguenze dei ritardi. Progetti bloccati o mal gestiti si traducono in mancati investimenti, perdita di competitività e sfiducia nel sistema. In un contesto economico globale sempre più competitivo, l’Italia non può permettersi di rallentare: ogni ritardo è un danno per il tessuto imprenditoriale, e per l’intero Paese.

Fare Sistema per Essere Forti in Europa e nel Mondo

La soluzione passa necessariamente da un cambio di paradigma. Il governo deve uscire dalle proprie logiche interne e aprirsi a un confronto costruttivo con le forze economiche e sociali del Paese. Fare sistema è l’unica strada per garantire che il PNRR diventi davvero uno strumento di la rilancio. L’Italia, quando lavora unita, ha dimostrato di poter ottenere risultati straordinari, non solo a livello nazionale ma anche europeo e internazionale.

Il tempo delle contraddizioni e dei ritardi deve finire. Serve un’assunzione di responsabilità collettiva, perché il PNRR non è solo un’opportunità: è una sfida che riguarda il futuro di tutti noi.