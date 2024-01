Pietrastornina (AV)-Marino Bartoletti racconta “La partita degli dei” con Matteo Piantedosi

di Andrea Squittieri

Nuovo appuntamento per il circolo socio-culturale “Petra Strumilia” di Pietrastornina: sabato 20 gennaio, alle ore 19:30, il giornalista sportivo Marino Bartoletti presenterà il suo ultimo libro “La partita degli dei”(Gallucci) presso la Chiesa Maria SS. Annunziata in Corso Partenio. Coprotagonista il presidente del circolo e Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, appassionato di sport e da sempre vicinissimo alla comunità d’origine, che dialogherà in prima persona con l’autore. I valori della sportività, la storia del calcio italiano e le emozioni da bordo campo saranno al centro delle tematiche trattate.

«Immaginate una “Partita degli dei”, in uno “stadio” straordinario, con spettatori straordinari (soprattutto uno) e con giocatori straordinari. Da una parte la “Serie A” di Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra “straniera” di Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano, Puskás, Jašin e Best. Chi vincerà?»