MUGNANO DEL CARDINALE. Gli iscritti di FDI al prossimo congresso provinciale a fianco del responsabile mandamentale De Laurentiis

Il circolo Fratelli d’Italia di Mugnano del Cardinale nella totalità degli iscritti si unisce agli altri circoli del Baianese, in vista del congresso provinciale di Fratelli d’Italia che si terrà domenica 21 presso l’Hotel de la Ville ad Avellino, dichiarando il pieno appoggio al candidato Presidente dott. Aniello Mainolfi attuale Responsabile Provinciale per gli enti locali di Fratelli d’Italia ed a Stefano De Laurentiis, attuale Dirigente Provinciale e Responsabile Mandamentale di Fratelli d’Italia candidato a Dirigente Provinciale nel futuro Esecutivo Provinciale di Fratelli d’Italia. Siamo certi che entrambi i candidati una volta eletti nel futuro esecutivo provinciale, insieme a noi altri dirigenti locali, dedicheremo le nostre migliori energie per il nostro territorio. Il nostro Augurio che dopo il congresso inizi una nuova stagione, di crescita, sia per il partito ma sopratutto per l’Irpinia tutta.

Circolo FdI Mugnano del Cardinale