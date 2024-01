VISCIANO. Domani 20 gennaio si festeggia San Sebastiano

di Nicola Valeri

Domani, 20 gennaio, la comunità di Visciano si prepara a celebrare con devozione la Festa Padronale in onore di San Sebastiano Martire. La giornata sarà caratterizzata da eventi significativi, con la processione che si snoderà per le strade principali della cittadina a partire dal mezzogiorno.

La solenne processione, guidata dal Parroco Padre Domenico La Manna, rappresenta uno dei momenti più attesi e partecipati dell’intera festività. Lungo il percorso, le associazioni parrocchiali si uniranno al corteo religioso, accompagnate da numerosi fedeli desiderosi di condividere insieme la devozione verso San Sebastiano Martire.

La festa riveste un significato profondo per la comunità locale, che si riunisce per esprimere la propria fede e gratitudine nei confronti del santo patrono. San Sebastiano Martire è venerato per la sua intercessione e la protezione contro le malattie, motivo per cui la festa assume un’importanza ancora maggiore in tempi di incertezza e difficoltà.

Il percorso della processione attraverserà le vie principali di Visciano, creando un’atmosfera di devozione e spiritualità. La presenza delle associazioni parrocchiali, insieme ai fedeli, contribuirà a rendere l’evento ancora più significativo e coinvolgente per l’intera comunità.

La partecipazione attiva alla festa padronale diventa un momento di unione e solidarietà, rafforzando il legame tra i membri della comunità e alimentando la fede collettiva. L’organizzazione di eventi religiosi come questo sottolinea l’importanza della tradizione e della spiritualità nella vita della cittadina di Visciano.