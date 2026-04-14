Per la prima volta ad Avellino il Villaggio Coldiretti: nel centro cittadino tre giorni tra agricoltura, cibo, cultura e comunità

AVELLINO – Per la prima volta nella sua storia, il Villaggio Contadino di Coldiretti approda ad Avellino, portando nel cuore della città un grande evento dedicato all’agricoltura, al cibo di prossimità e al dialogo tra mondo produttivo e società civile. Un format che, da anni, rappresenta su tutto il territorio nazionale un luogo concreto di incontro tra agricoltori, cittadini e istituzioni.

Dal 24 al 26 aprile, Avellino si trasformerà in una vera e propria “città della terra”, con tre giornate scandite da eventi, degustazioni, laboratori e iniziative culturali. Il filo conduttore sarà il cibo, protagonista di un racconto che prenderà forma attraverso il grande mercato contadino firmato Campagna Amica, la scuola di cucina dei Cuochi Contadini, la fattoria degli animali, l’agriasilo e numerosi spazi dedicati alla divulgazione e all’intrattenimento. Un’occasione unica per scoprire e vivere le eccellenze dell’Irpinia e della Campania, passeggiando tra street food contadino, degustazioni e produzioni locali, e per riaffermare la centralità dell’agroalimentare nel Sistema Italia, valorizzando la “terra” come leva fondamentale di sviluppo economico e sociale.

Il Villaggio si articolerà in due aree principali: il Corso Vittorio Emanuele sarà animato dal mercato e dallo street food contadino, con la partecipazione delle aziende agricole aderenti alle reti Terranostra e Campagna Amica. Qui si alterneranno anche momenti dedicati alla cultura popolare, all’artigianato e al racconto dell’identità irpina.

Piazza Libertà rappresenterà il cuore istituzionale e divulgativo dell’iniziativa, ospitando diverse aree tematiche: Tenda Palco: spazio dedicato a convegni, incontri e attività formative, con il coinvolgimento di istituzioni, enti e rappresentanti del territorio; Tenda Oleoteca: vetrina degli oli irpini e campani, con corsi di avvicinamento all’olio extravergine di oliva e momenti formativi sul consumo consapevole dell’olio extravergine, a cura del Consorzio Olio IGP Campano e di Aprol Campania; Tenda Enoteca: area dedicata ai grandi vini del territorio, con focus sulle denominazioni irpine e sulla promozione di un consumo consapevole e corsi di degustazione del vino a cura dell’Istituto De Sanctis; Tenda Agriasilo: spazio educativo per bambini e scuole, con attività didattiche basate sul learning by doing e iniziative sulla sana alimentazione.

“L’iniziativa – afferma Maria Tortoriello, Direttrice di Coldiretti Avellino – nasce con l’obiettivo di voler mettere in luce la forza, la resilienza e la qualità di un’agricoltura che, pur operando in un’area interna, rappresenta un patrimonio straordinario di biodiversità, cultura e tradizione. Attraverso il Villaggio Contadino, Coldiretti Avellino intende accendere i riflettori sulle potenzialità di sviluppo della provincia, promuovendo un modello di crescita che parte dall’agroalimentare e si integra con turismo, cultura e paesaggio, ma che abbia anche l’ambizione di valorizzare le istanze e progettualità che guardano allo sviluppo della nostra provincia a partire dall’agricoltura e agroalimentare”.

“Il Villaggio Contadino è la testimonianza concreta di un’agricoltura che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici – afferma Veronica Barbati, presidente provinciale Coldiretti -. Portarlo per la prima volta ad Avellino significa accendere i riflettori su un territorio straordinario, fatto di qualità, biodiversità e identità, ma anche di imprese agricole giovani e dinamiche, capaci di innovare e creare valore. In questi tre giorni vogliamo raccontare un modello di sviluppo che parte dalla terra e coinvolge comunità, istituzioni e cittadini, promuovendo un’alimentazione sana, consapevole e legata al territorio. È un’occasione per ribadire il ruolo centrale dell’agricoltura non solo come settore economico, ma come presidio sociale, culturale e ambientale, soprattutto nelle aree interne come l’Irpinia”.