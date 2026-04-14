Gli opposti… litigano, gli Arteteca a Sant’Angelo dei Lombardi Nella Sala Teatrale un nuovo spettacolo del duo comico partenopeo

“Gli opposti… litigano” è il nuovo spettacolo degli Arteteca, in scena a Sant’Angelo dei Lombardi giovedì 16 aprile alle 21.00 presso la Sala Teatrale del Centro Sociale “Don Bruno Mariani”. Tutto esaurito per la coppia, nella vita e nell’arte, formata da Monica Lima ed Enzo Iuppariello. A Sant’Angelo gli Arteteca porteranno pezzi di un nuovo spettacolo: “Oltre a riproporre la parte del nostro repertorio più nota al pubblico – spiega Enzo – per l’ottanta per cento lo show avrà contenuti inediti che nei prossimi mesi porteremo nelle piazze. Per noi lo spettacolo di Sant’Angelo rappresenta sia un’occasione per preparare bene il nostro tour che un modo per conoscere meglio una comunità che ci sta molto a cuore”. Il ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza. “Come comunità ringraziamo Monica ed Enzo per aver scelto di esserci – dice la sindaca di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole -. Loro sono abituati a grandi piazze ma siamo sicuri che apprezzeranno anche un luogo più raccolto. Dopo la splendida serata con Michele Placido – continua Repole – la Sala Teatrale ospita il secondo grande evento del 2026. Stiamo naturalmente lavorando anche alla stagione estiva, con diversi spettacoli e appuntamenti in programma, ma intanto ci godiamo questa serata che chiude un bel trittico, iniziato con Amedeo Colella e Michele Placido”. La serata di giovedì 16 aprile è organizzata dal Comune di Sant’Angelo dei Lombardi in collaborazione con Galea e circolo Acli Millennium.