Parolise, colpo in pieno giorno: banda in tuta nera svaligia la casa del sindaco Ferullo

A Parolise torna la paura dei furti in abitazione. Nel mirino dei ladri, questa volta, è finita la villetta del sindaco Antonio Ferullo. Un commando composto da tre persone, vestite completamente di nero e con il volto coperto, ha fatto irruzione nell’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari.

Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero messo fuori uso il sistema d’allarme prima di entrare, segno di un’azione mirata e pianificata nei dettagli. Una volta all’interno, hanno agito con estrema velocità, razziando gioielli, oggetti preziosi e orologi di valore. L’intera operazione sarebbe durata non più di mezz’ora.

Al rientro in casa, il sindaco ha scoperto l’accaduto e ha subito allertato i Carabinieri, ai quali spetterà ora il compito di ricostruire il percorso della banda e individuare eventuali piste investigative.

La comunità è scossa: un colpo così organizzato, messo a segno contro una figura istituzionale, riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di un controllo più capillare del territorio.