2025, l’anno della svolta dell’intelligenza artificiale: per Time gli “Architetti dell’AI” sono la Persona dell’Anno

Il 2025 viene indicato dal Time come il punto di non ritorno per l’intelligenza artificiale. Secondo la rivista statunitense, proprio quest’anno il potenziale dell’AI si sarebbe manifestato in maniera così estesa da rendere impossibile tornare alle logiche del passato. Per aver inaugurato una nuova era tecnologica, capace di affascinare e al tempo stesso generare timori, i protagonisti della rivoluzione digitale — gli “Architetti dell’AI” — sono stati scelti come Persona dell’Anno 2025.

La motivazione del Time sottolinea come l’AI abbia già modificato l’orizzonte umano, trasformando processi, economie e abitudini quotidiane. Un progresso che, secondo la rivista, ha ridefinito ciò che è considerato possibile, aprendo una stagione ricca di opportunità ma anche di interrogativi globali.

Le copertine: un omaggio ai giganti della tecnologia

Il Time ha dedicato due copertine speciali all’annuncio.

Nella prima immagine, i principali leader del settore high-tech compaiono seduti su una trave d’acciaio sospesa nel vuoto, chiaro riferimento alla celebre fotografia del 1932 “Lunch atop a Skyscraper”. Tra loro figurano nomi di spicco come Mark Zuckerberg, Lisa Su, Elon Musk, Jensen Huang, Sam Altman, Demis Hassabis, Dario Amodei e Fei-Fei Li.

La seconda copertina raffigura invece una grande struttura che compone le lettere A e I, costruita come un enorme cantiere in cui operai e macchinari rappresentano visivamente il lavoro dietro lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Entrambe le illustrazioni vogliono sottolineare quanto questa tecnologia sia ormai diventata una vera e propria infrastruttura del mondo moderno.

Una scelta simbolica per un’epoca che cambia

La decisione del Time non premia un singolo individuo, ma un’intera comunità di innovatori che sta ridefinendo le basi del futuro. Il riconoscimento vuole evidenziare l’impatto dell’AI sull’umanità: un impatto fatto di enormi progressi ma anche di responsabilità, soprattutto mentre l’equilibrio tra innovazione, etica e controllo diventa sempre più delicato.

Secondo la rivista, il 2025 segna un momento decisivo, il vero inizio dell’era delle “macchine pensanti”, e gli architetti dell’intelligenza artificiale ne sono i protagonisti indiscussi.