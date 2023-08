Panino on the road – 25 agosto a Grottolella.

Venerdì 25 agosto a Grottolella e precisamente in Via Umberto I , si terrà la terza edizione del Panino on tre road, organizzata dalla Pro loco locale con il patrocinio del Comune di Grottolella.

Durante la serata oltre ai panini, farciti a multigisto , accuratamente preparati dagli organizzatori, sarà possibile degustare i vini locali delle cantine Crypta Castagnaria e Terranera oltre ad altre pietanze del posto, nella splendida e suggestiva cornice di Via Umberto I, storico luogo che collega il paese al centro storico, e un tempo luogo frequentato dai cittadini di Grottolella e non solo.

La serata verrà allietata dalle canzoni di Pino Pino Live , dalla musica itineranti del Gruppo Folk della Tarantella Montemaranese e dal altri artisti di strada.

Una serata dunque, dove la buona cucina, la buona musica e il divertimento saranno assicurati.