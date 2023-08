Epilogo positivo per la scomparsa di Nadia Gharib. Per la donna era stato pubblicato un appello sul sito della trasmissione “Chi l’ha visto?”. Pochi minuti fa, in questo pomeriggio di giovedì 10 agosto 2023, la conferma del ritrovamento della ragazza da parte delle forze dell’ordine. Per la ricerca della giovane si erano mobilitati in tanti sopratutto grazie ai social.