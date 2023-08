ANGRI. “Lascio la gestione dell’ufficio stampa”. L’annuncio di Enzo Ruggiero

Gentili colleghi, siamo al termine di cinque anni di lavoro comunicativo volto a rilanciare il brand dell’US Angri 1927 che hanno rappresentato la nostra mission. Abbiamo costruito un cammino fatto di passione e di rispetto per tutti i colleghi, cercando di offrire ad ognuno la possibilità di poter lavorare nel miglior modo possibile. Insieme al gruppo comunicazione abbiamo raccontato il mondo grigiorosso in ogni aspetto, con ogni mezzo ed in ogni modo possibile per coinvolgere il maggior numero di utenti intorno ad una passione unica. Un lavoro che ci ha portato lontano facendo crescere i consensi e gli attestati di stima in ogni angolo d’Italia. Canali social e web, generati da noi, hanno fatto registrare numeri eccezionali e continueranno ad esistere grazie alla nostra disponibilità e messa a disposizione per il popolo angrese. Colgo l’occasione per rivolgere un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato a stretto contatto con me. Vi ringrazio per la professionalità e la competenza dimostrate, doti che ci hanno sempre permesso di svolgere il nostro lavoro nel miglior modo possibile. Lascio la gestione dell’ufficio stampa, ma non lasciamo l’Angri. Continueremo a lavorare sui contenuti video, sulla gestione della pagine social e web, sulla realizzazione di reel, storie e grafiche, sullo sviluppo di una comunicazione integrata basata sulla prioritaria interazione diretta con la nostra gente, con i nostri fratelli angresi. Con l’Angri nel cuore Vi ringrazio nuovamente e rivolgo a tutti i migliori auguri per il futuro.

Cordiali saluti,

Enzo Ruggiero