Ritorna il Festival Voci Nuove di Montefredane, giunto alla XXXIV edizione

Riparte, dopo l’interruzione per il Covid, il Festival Voci Nuove di Montefredane, giunto alla XXXIV edizione. Venerdì 11 e sabato 12 agosto si svolgeranno le finali presso l’elegante location della Tenuta Ippocrate di Montefredane. Nella prima serata ci sarà anche un gran galà con la partecipazione dei cantanti vincitori delle ultime edizioni del Festival: Francesco Testa, Sabina Onza,Eliana Abate, Angelo Moccia, Annamaria De Venezia, Marika Grossi, Giandomenico Coppola, Vincenzo Gaita, Gaia Bianco,Domenico Dente.

La manifestazione sarà aperta dal Presidente dell’Associazione Culturale, Elio Spagnuolo e dal Sindaco del Comune di Montefredane, avv. Ciro Aquino. Sarà Ilenia D’Oria la conduttrice della prima serata del Festival, mentre a Enzo Costanza sarà affidata la conduzione della finale di sabato che prevede i seguenti cantanti in gara, distinti per categorie:

BAMBINI

1. Albino Testa – Supereroi – Avellino

2. Alfredo e Pietro D’Anna – Italo Disco – Montefredane (AV)

3. Chiara Perduto – Sarà perché ti amo – Altavilla Silentina (SA)

RAGAZZI

1. Federico La Barbera – Dream On – Baronissi (SA)

2. Vincenzo Chiocchi – Se bruciasse la città – Monteforte Irpino (AV)

3. Giuseppe Manfredi – Un milione di cose da dirti – Matera

4. Rosa Cappetta – My heart will go on – Battipaglia (SA)

INTERPRETI

1. Olga Romano – Torn – Pozzuoli (NA)

2. Martina Doriano – Set fire to the rain – Pozzuoli (NA)

3. Nicole Romano – Valerie – Pozzuoli (NA)

4. Melania Noviello – Stone Cold – Montefalcione (AV)

5. Francesco Scagliarini – A chi mi dice – Sora (FR)

6. Ludovica Cupo – Gli uomini non cambiano – Palomonte (SA)

7. Bruno Romano – Piccola Anima – Capriglia Irpina (AV)

8. Carlotta Pinto – Skinny love – Benevento

9. Laura Vigorito – I have nothing – Vietri Sul Mare (SA)

10. Merilù – Caruso – Salerno

OVER 35 / SENIOR

1. Ilaria Santonicola – Ho amato tutto – Salerno

2. Vincenzo Rocciolo – My Way – Albanella (SA)

3. Arsenio Spinillo – Candle in the wind – Roma

4. Fernando Perrotta – Mi troverai – Cervinara (AV)

INEDITI

1. Antonella Cimino – Nowait – Salerno

2. Tony Aquino – Ricordo e na città – Montefredane (AV)

3. Giuseppe Sodano – Cambierà – Sperone (AV)

4. Elena Piro – Tango – Corigliano Rossano (CS)

I concorrenti canteranno dal vivo accompagnati dalla band composta da: Marzio Gaita, Luigi Vecchiariello, Pako Capobianco e Flavio Sibilia.

La giuria sarà presieduta dal maestro Vince Tempera, direttore musicale dei Grandi Festival Italiani, circuito nazionale nel quale è inserito il Festival di Montefredane, che è anche gemellato con il Campania Festival.

Ospite della manifestazione sarà il noto cantautore Michele Pecora.