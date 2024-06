Palio dei Quartieri 2024: domani il via con l’”Anteprima”

Dopo il rinvio per maltempo parte il Palio dei Quartieri a Cicciano, la storica festa in onore del santo patrono cittadino San Barbato. La manifestazione organizzata dalla Pro Loco è programmata in tre atti: “Aspettando il Palio” (venerdì 7 giugno), “Anteprima del Palio” (sabato 15 giugno) e il Palio dei Quartieri (16 giugno). L’evento che riporta Cicciano nel Rinascimento con la ricostruzione della commenda di Castel Cicciano del XVI secolo con la presenza di accampamenti, antichi mestieri e giocolieri e con il rituale dello scambio di doni con i paesi vicini e il suggestivo corteo storico con i suoi oltre 300 figuranti che “invade” tutte le strade cittadine scortato dagli sbandieratori di Cava de’ Tirreni. Tornano anche i tributari e le spettacolari porte di ingresso ai cinque storici quartieri (Castrum, Li Marenda, Li Rosci, Li Sappierti e Li Vinti) che “coloreranno” l’antico fossato del centro cittadino, teatro della gara delle botti che vede sfidarsi i rioni in un’avvincente contesa per aggiudicarsi il Palio, quest’anno disegnato dal Liceo Artistico Medi di Cicciano. Dopo il rinvio di sabato 1 giugno per pioggia il programma “Aspettando il Palio” prevede per venerdì 7 giugno alle 20 la pesatura e la marchiatura delle botti, alle 20,30 l’elezione della Castellana over 30 e dell’Ancella 2024 under 30, scelte da una giuria popolare presieduta dal sindaco di Cicciano Giuseppe Caccavale. Alle 21,45 in piazza Mazzini premiazione della squadra di volley della Vittorio Alfieri promossa in serie C e a seguire spettacolo musicale con i talenti ciccianesi Nicola Rescigno, Angelo De Stefano (Angelo e la sua Napoli), Roberto Rescigno con la presenza di stand enogastronomici di prodotti tipici. Nel weekend del 15 e 16 giugno la festa entrerà nel vivo con il Palio dei bambini, lo spettacolo di Aniello De Luca, Paky Maione (finalista ad Amici), Myky Petillo (X Factor Italia e Malta) e dei “Bottari” nella giornata di sabato, la prima edizione del “Giro del Fossato” organizzato dalla “Vivatletica Cicciano Marathon” e la giornata della ricostruzione storica con il corteo e la corsa delle botti nella domenica dedicata al Palio dei Quartieri.