Padova-Avellino: 23 convocati da Biancolino e mille tifosi al seguito”

Vigilia di campionato per l’Avellino, atteso domani sera allo stadio “Euganeo” per la sfida contro il Padova, con calcio d’inizio alle 20:30. La partita, valida per la sesta giornata del campionato di Serie B, sarà diretta dal signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini, affiancato dagli assistenti Thomas Miniutti (Maniago) e Glauco Zanellati (Seregno). Il quarto uomo sarà Alberto Poli (Verona), mentre al VAR opererà Fabio Maresca (Napoli) con Antonio Giua (Olbia) come AVAR.

La risposta del pubblico è significativa: sono stati venduti quasi 1000 biglietti per il settore ospiti, un segnale della passione e della vicinanza dei tifosi biancoverdi anche in una trasferta di metà settimana.

La situazione in classifica

Gli irpini arrivano a Padova in quinta posizione, con 10 punti in classifica e una striscia aperta di tre vittorie consecutive. Un ruolino che ha rilanciato le ambizioni e dato nuova fiducia a squadra e tifosi.

I convocati

L’allenatore Raffaele Biancolino ha diramato la lista dei convocati:

• Portieri: Iannarilli, Daffara, Pane

• Difensori: Missori, Cagnano, Cancellotti, Simic, Enrici, Fontanarosa, Milani, Manzi

• Centrocampisti: Palmiero, Gyabuaa, Kumi, Palumbo, Armellino, Besaggio

• Attaccanti: Russo, Biasci, Crespi, Lescano, Panico, Insigne

Gli indisponibili

L’Avellino dovrà fare i conti con diverse assenze.

• Luca D’Andrea prosegue il programma post-operatorio dopo l’intervento di sutura del menisco esterno.

• Andrea Favilli è alle prese con il recupero post-operatorio in seguito a un intervento di resezione ossea.

• Cosimo Patierno, reduce da una grave infezione virale, è sotto stretto monitoraggio: le condizioni sono in miglioramento e l’attaccante ha ripreso un leggero lavoro in palestra.

• Michele Rigione è fermo per un infortunio al soleo.

• Dimitrios Sounas sta completando il recupero da una lesione di basso grado all’adduttore destro.

• Gennaro Tutino segue il programma di riabilitazione dopo l’intervento in artroscopia alla caviglia sinistra.

Verso la partita

Nonostante la lunga lista di infortunati, l’Avellino potrà contare su un gruppo ampio e sulla spinta dei tifosi, pronti a sostenere la squadra a Padova. La sfida contro i biancoscudati, resa ancora più intensa dalla cornice di pubblico e dall’importanza della posta in palio, si annuncia come un banco di prova significativo per le ambizioni degli irpini.