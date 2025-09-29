Roccarainola, primo weekend del corso CE1 MTB: il CAI scrive la storia in Campania

ROCCARAINOLA – Sport, natura e formazione si incontrano nella Foresta Demaniale di Roccarainola, teatro del primo weekend del corso CE1 di MTB, organizzato dalla Scuola Sezionale di Escursionismo e Cicloescursionismo della Sezione CAI Napoli in collaborazione con il gruppo I Masanielli della SS Roccarainola.

È il primo corso in Campania targato Club Alpino Italiano dedicato alla mountain bike: un debutto che porta il territorio sotto i riflettori nazionali. L’obiettivo non è solo promozione sportiva, ma anche cultura della sicurezza: pedalare in montagna sì, ma con le giuste competenze tecniche e conoscenze per affrontare sentieri e percorsi in totale consapevolezza.

Al via 16 partecipanti, seguiti da due istruttori d’eccezione provenienti dalla Sezione di Roma, Fabio Conti e Fabrizio Acanfora, che hanno guidato il gruppo insieme al presidente della Sezione di Napoli Massimo Parisi e agli esperti Daniele Di Meo e Alfredo D’Angelo.

Il risultato? Un weekend che sa di svolta: formazione di qualità, passione sportiva e valorizzazione di un territorio che si conferma cornice ideale per la MTB. Per il CAI Napoli e la SS Roccarainola è solo l’inizio di un percorso che unisce sport, ambiente e crescita culturale.