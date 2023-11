“Novembre Blu”: Giornata dedicata alla Salute, Prevenzione e Benessere a Tufino

In un’atmosfera di attenzione e cura verso la salute, Sabato 25 novembre segnerà l’arrivo di “Novembre Blu”, una giornata speciale dedicata alla prevenzione e al benessere. A partire dalle ore 9.00, Piazza Felice Esposito nei locali del comune di Tufino si trasformerà in un luogo dove la cittadinanza è invitata a partecipare a un evento focalizzato sulla promozione di stili di vita sani e sulla diffusione di informazioni cruciali per il mantenimento della salute.

L’iniziativa, che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Tufino, del Sindaco Michele Arvonio, e del Vicesindaco Nicola Bifulco, è stata resa possibile grazie alla collaborazione con professionisti della salute altamente qualificati. Tra i protagonisti dell’evento ci saranno vari ambulatori specialistici guidati da figure di spicco nel campo medico.

Il dottor Carmine Dalia, internista e cardiologo, offrirà consulenze e informazioni preziose sulla salute cardiaca. La dottoressa Daniela Della Gala, Direttore Sanitario della rete Laboratori Della Gala, fornirà insights importanti sulla gestione della salute attraverso i laboratori diagnostici. La biologa nutrizionista Donatella Paola Provvisiero condividerà consigli sulla nutrizione e uno stile di vita sano.

“Novembre Blu” si pone l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, incoraggiando la cittadinanza a prendersi cura della propria salute attraverso controlli regolari e scelte di vita consapevoli. La partecipazione a questo evento è un’opportunità unica per accedere a consulenze specialistiche e informazioni utili per migliorare e preservare il proprio benessere.

La comunità di Tufino è invitata a partecipare numerosa a questa giornata dedicata alla salute, dove l’attenzione al benessere diventa il fulcro di un evento che promuove la consapevolezza e l’impegno per una vita sana e equilibrata.