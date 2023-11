AVELLINO, Partito pensionati e lavoratori per l’Italia, adesione e carica per Teresa Caputo

Venerdi 1° dicembre alle ore 10.30 presso il Circolo della Stampa di Avellino si presenta ufficialmente il “Partito pensionati e lavoratori per l’Italia”. Questo movimento nasce in Irpinia e intende radicarsi in tutta la nazione. Ad oggi, a seguito di un’assemblea interna sono state stabilite 9 cariche:

ANTONIO DE LIETO: Pres. Naz.le, MASSIMO PICONE: Segr. Naz.le, ANNA PATERNOSTRO: V. Segr. Naz.le e resp. Donne, GIANLUCA AMATUCCI: V. Segr. Naz.le e resp. Relazioni esterne, TERESA CAPUTO: V. Segr. Naz.le e resp. Organizzativo, ANGELO DI PALMA V. Segr. Naz.le, Tesoriere e Comparto Scuola, GENNARO SANNINO: V. Segr. Naz.le Comparto Sicurezza, FRANCO PICARDI: V. Segr. Naz.le Delega Sicurezza, NICOLA DE GENNARO: Delegato Naz.le Comparto Lavoro.

Tra le adesioni raccolte non può che far piacere avere al fianco del partito una imprenditrice capace e preparata come TERESA CAPUTO che cosi ha commentato la sua scelta: “Aderire ad un partito non è certo un passo facile da muovere in un momento in cui la situazione politica generale è a dir poco nebuolosa ma dopo una serie di incontri con amici con cui avevo già condiviso ideali e percorsi politici e umani ho deciso di offrire la mia disponibilità, come sempre in maniera onesta e limpida. Pensionati e lavoratori hanno diritto ad essere ascoltati e rappresentati. Questo vuole essere il perno centrale del nostro impegno politico partendo proprio dall’Irpinia”.