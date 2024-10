NON È PIÙ. Baiano, lutto Mariantonia Bianco.

È venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di anni 82 la Signora Mariantonia Bianco –Vedova Filomeno D’Apolito.

Ne danno il triste annuncio i figli Franca, Grazia e Antonio, le nipoti Anna e Grazia Palumbo, il genero Giuseppe De Rosa, la nuora Katia Manzoni, i nipoti Antonio, Simone e Davide, il cognato Stefano D’Apolito, i nipoti e parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 15 c.m. partendo dalla casa dell’Estinta in Via Malta, 87 per la Parrocchia di Santo Stefano in Baiano. Dopo il rito religioso la famiglia saluterà in Chiesa.