NON È PIU’. Avella, lutto Felicia Rega

Ne danno il triste annuncio i figli Pasquale Elia e Giuseppe, le nuore, la cognata, i nipoti e parenti tutti. I funerali in forma privata avranno luogo domani 17 aprile 2022 alle ore 9 partendo dalla casa dell’Estinta in via A. Caruso, 19 per la Chiesa di San Pietro in Avella (AV). Dopo il rito religioso i familiari ringrazieranno quanto si sono uniti al loro dolore. Si dispensa dalle visite a casa in osservanza delle regole anticovid in vigore.

