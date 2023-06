NOLANO. “La disabilità va … in vacanza”, progetto fotografico per i diversamente abili

L’Associazione ATTIVAMENTE, con l‘Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, il movimento Autismo in Movimento, le associazioni Cuori Blu, SPECIALmente NOI ONLUS, APDP, Famiglie in rete, APS ANGSA NAPOLI NORD, il Centro Ittico Campano presentano per l‘estate 2023 il progetto fotografico “La disabilità va … in vacanza”, di cui è responsabile per l’associazione ATTIVAMENTE Carmen Santagata. L‘estate rappresenta un momento durante il quale si evidenziano le differenze tra le persone con disabilità di ogni età e i loro coetaneie, in assenza di attività a loro dedicate o a causa delle moltebarriere architettoniche, sono costretti in casa. Talvolta, invece, soprattutto grazie alle tante associazioni che si adoperano sui territori o alle azioni messe in opera da Municipalità illuminate, i ragazzi e – in generale – le persone con disabilità possono vivere qualche momento di socialità. La nostra iniziativa rappresenta – quindi – l’occasione per mostrare con una semplice fotografia ciò che – nel bene o nel male – caratterizza le vacanze di una persona con disabilità: dall’accessibilità/inaccessibilità dei luoghi di interesse turistico e dei mezzi di trasporto alla presenza di attività e giochi inclusivi, dalle barriere architettoniche e culturali motivo di socialità negata e della solitudine delle persone con disabilità alla possibilità di attività inclusive, ai giochi per tutti, ai momenti di allegria e spensieratezza delle famiglie con disabilità. Scopo dell’iniziativa è, dunque, quello di unirci tutti nel tentativo di costruire un mondo senza barriere, diffondendo le realtà inclusive presenti sui territori ed evidenziandone le difficoltà. L’invito è aperto a tutti, perché’ l’inclusione non è e non può essere solo un impegno delle famiglie con disabilità.