NOLA. Mostra dei Gigli in miniatura presso il Museo archeologico

In una sala del museo archeologico di Nola è possibile ammirare, ogni giorno dalle 9 alle 19, la mostra dei “Gigli in miniatura”.

Ogni piccolo particolare non è frutto della fantasia dell’autore, ma riproduce la realtà. Sono rappresentati i palazzi, le strade, i cortili, le persone e naturalmente i Gigli durante la sfilata della domenica.

Tanti i visitatori che in queste ore hanno già ammirato l’opera.

Domenica 25 giugno, si potrà assistere alla sfilata delle macchine a spalla ossia dei Gigli, a partire dalle ore 10. Nola, i nolani e tutti i devoti di San Paolino sono in festa pronti a rendergli omaggio partecipando alla processione del 22 giugno e alle tante serate organizzate.

Un plauso a tutti coloro che si adoperano per un anno intero per poter realizzare una manifestazione così importante, si ricorda che i Gigli sono patrimonio immateriale dell’Unesco dal 2015. (L. Carullo)