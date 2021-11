NOLA. La Stazione Carabinieri ha un nuovo comandante: luogotenente Giuseppe Giallongo

La stazione dei Carabinieri di Nola ha un nuovo Comandante, il Luogotenente Giuseppe Giallongo. La stazione dell’Arma copre un territorio molto vasto e si è affidato all’esperienza di un militare che conosce bene il territorio dell’area nolana, Giallongo è fino a mercoledì ancora il comandante della stazione dei carabinieri di Cimitile, il paese delle Basiliche Paleocristiane, da giovedì mattina assumerà il nuovo incarico. Il Maresciallo Giuseppe Giallongo vanta una vasta esperienza per aver in passato già comandato diverse stazioni, prima di approdare a Nola è stato Comandante anche della Stazione di San Gennaro Vesuviano dal 2012 al 2017, precedentemente Vice Comandante a Casalnuovo dal 2010 al 2012, ma il periodo in cui ha svolto il maggiore numero di anni è quello svolto in bassa Irpinia ed esattamente ad Avella dove la sua permanenza è stata di ben dodici anni ovvero dal 1998 al 2010. Entrato nell’Arma nel lontano 1986 ha svolto i suoi ruoli sempre con la massima professionalità e discrezione, con il suo arrivo la città dei Gigli e l’hinterland di competenza avrà un valido comandante per le valide capacità professionali ed umane del comandante Giallongo.

Al comandante Giallongo va il benvenuto della direzione e della redazione del quotidiano online Binews, che da anni segue il territorio nolano, con gli auguri di buon lavoro in un momento in cui i cittadini chiedono più sicurezza, certi che il neo comandante metterà tutto il suo impegno non solo nella repressione dei reati, ma anche nell’indispensabile opera di prevenzione.

