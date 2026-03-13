Nola, il centro storico tra negozi chiusi e parcheggi degradati: la denuncia social della pagina “Noi amiamo Nola”

Negli ultimi giorni sui social si è riacceso il dibattito sul futuro commerciale di Nola. A sollevare la questione è stata la pagina Facebook “Noi amiamo Nola”, che ha pubblicato un lungo post in cui si denuncia il progressivo svuotamento del commercio cittadino.

Nel messaggio si fa riferimento anche ai dati nazionali diffusi da Confcommercio, secondo cui tra il 2012 e il 2025 in Italia sarebbero scomparsi circa 156mila negozi, con un calo costante del commercio al dettaglio.

Secondo la pagina social, il fenomeno sarebbe evidente anche a Nola, dove nel centro storico si moltiplicherebbero saracinesche abbassate e attività chiuse, mentre i pochi esercizi rimasti farebbero sempre più fatica a resistere.

Nel post vengono citati anche altri fattori che, secondo gli autori, contribuirebbero alla crisi del commercio locale: la crescita dell’e-commerce, le difficoltà legate ai parcheggi, il calo delle edicole e dei negozi di abbigliamento e i tempi lunghi dei lavori in Piazza d’Armi.

Il tema ha subito acceso il confronto online tra cittadini, commercianti e residenti. Molti utenti condividono la preoccupazione per il futuro del centro cittadino, mentre altri sottolineano come il fenomeno riguardi numerose città italiane, non solo Nola.

Le immagini pubblicate sui social mostrano aree parcheggio e spazi urbani che, secondo chi denuncia la situazione, necessiterebbero di maggiore manutenzione e attenzione.

La discussione sul futuro del commercio locale resta quindi aperta e potrebbe tornare al centro del dibattito pubblico nelle prossime settimane.